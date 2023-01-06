ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

ÖSYM tarafından 2022 Kasım ayında açıklanan "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi", YKS'nin seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle iptal edilmişti. 2023'e girmemiz ile birlikte merkezi sınavlara katılmaya hazırlanan vatandaşlar, başvuruların ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin sınav takviminde iki sınavın tarihi belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.01.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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