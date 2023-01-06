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Haberler Galeri ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

ÖSYM tarafından 2022 Kasım ayında açıklanan "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi", YKS'nin seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle iptal edilmişti. 2023'e girmemiz ile birlikte merkezi sınavlara katılmaya hazırlanan vatandaşlar, başvuruların ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin sınav takviminde iki sınavın tarihi belli oldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 14:43
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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

ÖSYM 2023 sınav takvimi, yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar, katılacakları sınavlara başvuruların hangi tarihte alınacağını araştırıyor. ÖSYM'nin resmi internet adresinde iki sınavın tarihi duyuruldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

ÖSYM 2023 sınav takvimi tamamı henüz açıklanmadı. Şu ana kadar açıklanan takvime göre, e-YDS 2023/1 İngilizce ve 2023-TR-YÖS sınavlarının tarihleri belli oldu.

YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavların başvuru tarihleri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

E-YDS 2023/1 İNGİLİZCE BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Başvuru tarihleri: 12 - 19 Ocak 2023
Sınav tarihi: 28 Ocak 2023
Sonuç tarihi: 28 Ocak 2023

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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

TR-YÖS SINAVI NE ZAMAN?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 24 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklanıyor... YKS, KPSS, DGS, ALES 2023 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? SON AÇIKLAMALAR

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.