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Haberler Galeri AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL 1. dönem sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 9-20 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavlarının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Açık Lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alacak. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 18:17
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AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL 1.dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Online olarak gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, sonuçların açıklanacağı gün ve saate odaklandı.MEB tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman AÖL sonuçları da adayların erişimine açılacak. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL SINAV SONUCU NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

Sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.