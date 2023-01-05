05 Ocak 2023, Perşembe
AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!
AÖL 1. dönem sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. 9-20 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavlarının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Açık Lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alacak. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 18:17
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8