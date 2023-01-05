AÖL SONUÇ SORGULA | AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi!

AÖL 1.dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Online olarak gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, sonuçların açıklanacağı gün ve saate odaklandı.MEB tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman AÖL sonuçları da adayların erişimine açılacak. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...