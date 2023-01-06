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Haberler Galeri 2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyenler, Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak istiyor. Asker adayları, MSÜ başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. ÖSYM 2023 takvimi ile beraber MSÜ sınav tarihleri de netleşti. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? TSK MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilen tarihleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:45
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2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2023 yılına girilmesiyle birlikte ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) bu yılki takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? İşte, tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru sürecinin nası ilerleyeceği ise şu cümlelerle aktarıldı;

2023-ÖSYM sınav takviminde ilan edilen tarihler arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden / ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerinden / ÖSYM mobil uygulaması üzerinden 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi yapınız.

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2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

İlan edilen tarihlerde sınav başvurunuzu gerçekleştirmemeniz durumunda geç başvuru tarihi başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi ais.osym.gov.tr adresinden yapınız.

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2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuru işlemleri 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasına alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

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2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

MSÜ RESMİ ADRESİNDEN AÇIKLAMA

MSÜ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;