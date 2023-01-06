2023 MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyenler, Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak istiyor. Asker adayları, MSÜ başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. ÖSYM 2023 takvimi ile beraber MSÜ sınav tarihleri de netleşti. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? TSK MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilen tarihleri...