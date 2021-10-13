ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. İki yılda bir gerçekleştirilen ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavları önümüzdeki yıl yapılacak. KPSS sınavlarına katılacak adaylar ile diğer sınavlara başvuru yapmak isteyenler ÖSYM'den gelecek haberleri yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.10.2021
19:51
ÖSYM 2022 sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YÖKDİL ve MSÜ gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar, gelecek yıl yapılacak sınavların takvimini araştırıyor. Başvuru ve sınav tarihlerini merak eden adaylar, arama motorunda sınav takvimini sorgulamaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. 2021 yılına ilişkin sınav takvimi 2020 yılının sonlarına doğru yayımlanmıştı. Buna göre, 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasım-aralık gibi açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...
İşte sınavlar hakkında bilgiler;
YKS HAKKINDA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.
II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.