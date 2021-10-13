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YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?
YKS iki ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından YKS 2. ek yerleştirmeye ilişkin tercih takvimi belirlendi. Tercih tarihlerinin belli olmasının ardından gözler taban puanlar ve boş kontenjanlara çevrildi. TYT 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...