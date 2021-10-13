13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

YKS iki ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarafından YKS 2. ek yerleştirmeye ilişkin tercih takvimi belirlendi. Tercih tarihlerinin belli olmasının ardından gözler taban puanlar ve boş kontenjanlara çevrildi. TYT 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:11
  • 1
  • 13
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ek tercih dönemi öncesinde öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Ek yerleştirmeye ilişkin merak edilen süreci yazımızda ele aldık. Peki, YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021 yayınlandı mı? ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS 2. ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yarın başlayacak olan ikinci ek tercih işlemleri için kılavuz yarın erişime açılacak. Kılavuz ile birlikte taban puanlar ve boş kontenjanlar belli olacak.

  • 3
  • 13
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek tercih bildiriminde bulunabilecek.

  • 4
  • 13
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.

  • 5
  • 13
YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,