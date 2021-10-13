YKS ikinci ek yerleştirme kılavuzu 2021: ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar, taban puanlar açıklandı mı?

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.