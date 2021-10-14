Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi askerlik yerleri için bekleyiş devam ediyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Askerlik yerleri ve sevk tarihleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...