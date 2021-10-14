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Haberler Galeri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi askerlik yerleri için bekleyiş devam ediyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Askerlik yerleri ve sevk tarihleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:53
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi duyurusu yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KASIM 2021

MSB ASAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzeirnden öğrenebilecek.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021 Kasım celbi selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan askerlik yeri sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... (E-DEVLET)

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

KASIM 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...

2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.