ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Son dakika... 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Bu kapsamda, 2020 yılında uygulanacak sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılmaya hazırlanan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Son günlerde internet üzerinde YKS, KPSS, DGS gibi sınavların tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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