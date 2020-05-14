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Haberler Galeri ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Son dakika... 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellendi. Bu kapsamda, 2020 yılında uygulanacak sınavların başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Bu yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılmaya hazırlanan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Son günlerde internet üzerinde YKS, KPSS, DGS gibi sınavların tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:43
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ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Son dakika... 2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrası alınan tedbirler kapsamında sınavların uygulanma ve başvuru tarihleri yeniden düzenlendi. 2020 ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve sınav takvimini araştırıyor. Güncel sınav bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi...

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ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020-MSÜ NE ZAMAN?

Başvuru: 07 Ocak - 10 Şubat 2020

Geç Başvuru: 25 Şubat 2020

Sınav: 14 Haziran 2020

Sonuç: 07 Temmuz 2020

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ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020 YKS NE ZAMAN?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020 DGS NE ZAMAN?

Başvuru: 9-17 Haziran 2020

Geç Başvuru: 3 Temmuz 2020

Sınav: 9 Ağustos 2020

Sonuç: 9 Eylül 2020

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ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020 ALES/1 NE ZAMAN?

Başvuru: 13-23 Mart 2020

Geç Başvuru: 14 Temmuz 2020

Sınav: 16 Ağustos 2020

Sonuç: 16 Eylül 2020