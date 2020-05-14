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Haberler Galeri 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı için izin çıktı. Geçtiğimiz gün 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Şimdi ise sıra 15-20 yaş arası gruplarda. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:01
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15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı. İlk etapta 0-14 yaş arası çocuklar dışarı çıktılar. Şimdi ise 15-20 yaş arasındakiler sokağa çıkmaya hazırlanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yaıymlanan genelge ile birlikte 15-20 yaş arasının hangi tarihte dışarı çıkabilecekleri belli oldu. Peki, 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

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15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

15-20 YAŞ ARASI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

15-20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

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15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA İSTİSNALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili genelge gönderdi.

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15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların, geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

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15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Aynı amaçla genelgede, 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı da hatırlatılan genelgede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 44, 20 yaş ve altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ise 31 gündür uygulandığı ifade edildi.