15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı için izin çıktı. Geçtiğimiz gün 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Şimdi ise sıra 15-20 yaş arası gruplarda. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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