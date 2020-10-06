Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuruları nasıl yapılır? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin VGM burs başvuruları devam ediyor. VGM bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvurular hakkında bilgi edinmek Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsayan VGM bursları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Başvurular tüm hızıyla devam ederken, işlemlerin hangi gün sona ereceği merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...