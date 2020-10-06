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Haberler Galeri Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuruları nasıl yapılır? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin VGM burs başvuruları devam ediyor. VGM bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvurular hakkında bilgi edinmek Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsayan VGM bursları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Başvurular tüm hızıyla devam ederken, işlemlerin hangi gün sona ereceği merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 14:54
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Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak eğitimde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından VGM burs başvuruları öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim dönemi burs miktarı açıklandı. Buna göre, ortaöğrenim öğrencilerine her ay 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine her ay 300 TL burs verilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 15 Ekim'de sona erecek. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 30 Ekim'de sona erecek.

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Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aylık 300 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? 2020-2021 VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS MİKTARI NE KADARDIR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.