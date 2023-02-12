Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak? TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ!

"Türkiye Tek Yürek" yardım gecesi ne zaman? sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, yasa boğuldu. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak olan yardımlar için düzenlenecek gecede 8 televizyon kanalı ortak yayın yapacak. Peki, ortak yayın ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte, ortak yayın hakkında merak edilenler...