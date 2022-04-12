Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Geride bıraktığımız yıl pek çok orman yangını yaşayan Türkiye'de aynı felaketin bir daha yaşanmaması için harekete geçildi. 20 uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için açılan ihalede sona gelindi. Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak yeni hava araçlarının Mayıs ayı başında hazır olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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