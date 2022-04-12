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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Geride bıraktığımız yıl pek çok orman yangını yaşayan Türkiye'de aynı felaketin bir daha yaşanmaması için harekete geçildi. 20 uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için açılan ihalede sona gelindi. Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak yeni hava araçlarının Mayıs ayı başında hazır olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:14
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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Türkiye, geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz'de 139 bin 500 hektar ormanlık alanı yok eden yangınlarla mücadele için dev bir filo oluşturmaya hazırlanıyor.

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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 3 olan uçak sayısı 20'ye, 19 olan helikopter sayısı ise 55'e çıkarılıyor.

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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için başlayan ihale süreci tamamlanmak üzere.

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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak hava araçlarının temini için ihaleyi bu yıl Savunma Sanayi Başkanlığı açtı.

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Orman yangınlarıyla mücadele için filo güçleniyor! Mayıs ayında hazır: 20 uçak ve 55 helikopter

Hava araçlarının teknik şartları yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi.