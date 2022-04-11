Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Türk İHA/SİHA'larının Libya, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşlarındaki etkisi dünya basınından düşmüyor. ABD, Fransa ve İngiltere'nin ardından Alman gazeteler de Türkiye'nin savunma sanayisi hakkında haberler yaptı. Son olarak Alman basını Türk SİHA'larını işaret ederek yaptığı manşetinde, "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" ifadelerine yer verdi.