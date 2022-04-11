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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Türk İHA/SİHA'larının Libya, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşlarındaki etkisi dünya basınından düşmüyor. ABD, Fransa ve İngiltere'nin ardından Alman gazeteler de Türkiye'nin savunma sanayisi hakkında haberler yaptı. Son olarak Alman basını Türk SİHA'larını işaret ederek yaptığı manşetinde, "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 11:29
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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Türk savunma sanayiinin, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Alman medyası FAZ da konuyla ilgili analiz haber yayınladı.

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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

Türk savunma sanayisinde yaşanan art arda başarıları değerlendiren FAZ, bu başarıların Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası meydana geldiğini söyledi.

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Alman basınından Türk savunma sanayiine övgü! Türkiye lider modern silah üreticisi

"Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" başlıklı haberinde şu ifadelere de yer verdi;