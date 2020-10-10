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Haberler Galeri Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 34 ile personel alımı yapılacak. İlgili ilanın yayımlanmasının ardından alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. OGM'nin duyurusuna göre, başvurular için geri sayım başladı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı ve şartlar...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 15:30
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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? 2020 yılına ilişkin personel alımının detayları belli oldu. OGM tarafından yayımlanan ilana göre, büro personeli ve tekniker gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün boş kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? İşte 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 14 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

BAŞVURU ŞATLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ne zaman? 2020 OGM personel alımı şartlar ve kadro dağılımı

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile"sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.