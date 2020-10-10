Bu ay üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı Saraç'tan son dakika açıklaması! Online ve yüz yüze eğitim... Son dakika... Bu ay üniversiteler açılacak mı? Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu. 12 Ekim'de tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfların açılacak olmasından dolayı gözler üniversitelere çevrildi. Peki, bu ay üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim online mı, yüz yüze mi olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 13:28
Son dakika... Bu ay üniversiteler açılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıfların pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olmasından sonra en çok merak edilen konular arasında üniversiteler yer aldı. İlk defa üniversiteye yerleşenler ve halen eğitimine devam eden öğrenciler son gelişmeleri araştırıyor. Peki, bu ay üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi. Buna göre, tüm üniversitelerde birinci dönemin online yapılması bekleniyor.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
* Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.
*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda uygulamalı dersler vermiş bir eğitim görevlisi olarak yüz yüze eğitimin özellikle bizim sağlık bilimlerinde olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayalı bölümlerde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
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Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti. Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır" şeklinde konuştu.