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Haberler Galeri MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... 12 Ekim itibariyle tüm ilkokul sınıfları, ortokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü bu sınıfların eğitime başlayacak olmasından dolayı diğer sınıfların ne zaman açılacağı başlandı. Peki, ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 16:06
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MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Ekim'de ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlayacak. Diğer sınıflar ise şu an uzaktan eğitime devam ediyorlar. Yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim'de tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Salgının seyrine göre diğer sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

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MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

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MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.