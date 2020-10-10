HaberlerGaleriMEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?
MEB açıkladı! Ortaokul 5, 6, 7. ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2020 Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... 12 Ekim itibariyle tüm ilkokul sınıfları, ortokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü bu sınıfların eğitime başlayacak olmasından dolayı diğer sınıfların ne zaman açılacağı başlandı. Peki, ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Tüm sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamaları...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:54Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 16:06