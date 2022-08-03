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Haberler Galeri Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos itibarıyla başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ön lisans KPSS için geri sayım başlarken, adaylar başvuru sürecini araştırmaya başladı. ÖSYM kılavuzu ile birlikte KPSS ön lisans hakkında detaylar belli oldu. Peki, Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:19
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Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar için KPSS gerçekleştiriliyor. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS ön lisans oturumu için başvurular 3 Ağustos'ta başladı. Sınav ücreti ve sınav tarihi hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

ÖN LİSANS KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

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Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

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Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

İşte ödeme yapılabilen bankalar:

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Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler