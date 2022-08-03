Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?

Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos itibarıyla başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ön lisans KPSS için geri sayım başlarken, adaylar başvuru sürecini araştırmaya başladı. ÖSYM kılavuzu ile birlikte KPSS ön lisans hakkında detaylar belli oldu. Peki, Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? KPSS ön lisans sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...