03 Ağustos 2022, Çarşamba
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı. Online olarak gerçekleştirilen üçüncü dönem sınavlarının sona ermesi ile birlikte sonuçlar beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan açık lise sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:28
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13