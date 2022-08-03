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Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı. Online olarak gerçekleştirilen üçüncü dönem sınavlarının sona ermesi ile birlikte sonuçlar beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan açık lise sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:28
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava katılan açık lise öğrencileri, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. dönem sınavı online gerçekleştirildi. Sınavın son günü itibarıyla 5 günlük itiraz süreci bulunuyor. Bu sürenin sona ermesi ile birlikte birkaç gün içerisinde sonuçlar erişime açılacak. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,