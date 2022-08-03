MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve aileleri, yeni eğitim öğretim dönemi takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? İşte MEB okulların açılacağı tarih...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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