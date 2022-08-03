03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve aileleri, yeni eğitim öğretim dönemi takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? İşte MEB okulların açılacağı tarih...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 11:00
  • 1
  • 10
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. Okulların açılmasına geri sayım başlarken, gözler yeni dönem takvimine çevrildi. Okulların açılacağı tarih, birinci ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanacağı tarih merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor? İşte MEB okulların açılacağı tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

  • 3
  • 10
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

  • 4
  • 10
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

  • 5
  • 10
MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.