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Haberler Galeri İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Ana arterlerdeki trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Pendik'te yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye mahsur kalırken, ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Maltepe'de kar küreme aracı da kar nedeniyle yolda kaldı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 24.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 11:07
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İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

İstanbul'da kar sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

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İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

Yoğun kar nedeniyle Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler, Bahçelievler'de trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

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İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

İstanbul'un ana arterlerinde trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizledi.

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İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

Yoğun kar nedeniyle Sarıyer'de ara sokaklar ve kaldırımlar karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.