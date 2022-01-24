İstanbul yoğun kar altında: Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı! İşte megakentten kar manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Kar yağışı birçok noktada etkisini gösterirken, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Ana arterlerdeki trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Pendik'te yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye mahsur kalırken, ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Maltepe'de kar küreme aracı da kar nedeniyle yolda kaldı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...