EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

"EYT Resmi Gazatede'de yayımlandı mı?" sorusu milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Türkiye en gündemlerinden birisi olan EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Söz konusu yasa ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.SGK, başvrularla ilgili nemli açıklama yaptı. Öte yandan EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar, 2 Mart 2023 Resmi Gazete kararlarını sorgulamaya başladı. İşte, bugün Resmi Gazate'de yayımlanan kararlar ve EYT detaylar...