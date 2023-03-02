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Haberler Galeri EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

"EYT Resmi Gazatede'de yayımlandı mı?" sorusu milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Türkiye en gündemlerinden birisi olan EYT Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Söz konusu yasa ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.SGK, başvrularla ilgili nemli açıklama yaptı. Öte yandan EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar, 2 Mart 2023 Resmi Gazete kararlarını sorgulamaya başladı. İşte, bugün Resmi Gazate'de yayımlanan kararlar ve EYT detaylar...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 13:04
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EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Meclis Toplantısı'ndaydı. EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, hak sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki,EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, 1 Mart Resmi Gazete kararları...

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EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT yasasının bu hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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EYT Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 2 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI

Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.