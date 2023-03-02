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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bugün 116.bölümü yayınlanan dizi, izleyicileri ekranlara kilitledi. Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda Moğollar, Türkleri yurdundan etmek için geri döndü. Yeni sezonda yer alan Nayman hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. İzleyiciler, Kuruluş Osman Nayman kimdir, neden öldü? sorusularını gündeme taşıdı.İşte, merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 13:00
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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Moğollar; Türkleri yurdundan etmek için geri döndü. Dizinin 115. bölümüne Moğol Komutanı Nayman damga vurdu. İzleyiciler, Kuruluş Osman Nayman kimdir, öldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman Nayman'ın tarihteki yeri ve hayatı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda büyük heyecan devam ederken Moğollar, Türkleri yurdundan etmek için geri döndü.

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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

Kuruluş Osman 115. Bölüm'de ilk kez görülen Nayman, performansıyla büyük ilgi topladı. İsmihan Sultan ve diğer beylerle karşı karşıya gelen Nayman, Osman Bey'in karşısına çıkmak istedi.

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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

NAYMAN KİMDİR?

Dizinin senaryosuna göre Nayman, bir Moğol Komutanı olarak işlenmektedir. Ancak tarihte Naymanlar Orta Asya'da Moğolların sonradan hakimiyetine giren bir halk olarak bilinir.

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Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir? Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü?

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.