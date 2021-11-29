29 Kasım 2021, Pazartesi
Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?
Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Kovid-19'un yeni çıkan mutasyonu Omicron, dünyanın birçok bölgesinde tespit edilmeye başlandı. B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan OMICRON adı verilmişti. Virüsün orijinal halinden son derece farklı olmasıyla dikkat çeken Omicron'un tehlikesi henüz bilinmiyor ancak çok hızlı yayıldığı tespit ediliyor. Peki; Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 09:54
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