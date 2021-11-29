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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Kovid-19'un yeni çıkan mutasyonu Omicron, dünyanın birçok bölgesinde tespit edilmeye başlandı. B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin onbeşinci harfi olan OMICRON adı verilmişti. Virüsün orijinal halinden son derece farklı olmasıyla dikkat çeken Omicron'un tehlikesi henüz bilinmiyor ancak çok hızlı yayıldığı tespit ediliyor. Peki; Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir?

Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 09:54
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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Bilinen tüm varyantlardan daha fazla mutasyon geçirmesiyle bilinen Omicron varyantı, yüksek bulaşıcılık hızıyla son günlerde dikkat çekiyor. Dünyanın yakından takip ettiği ve yoğun bir şekilde incelenen Omicron'un hakim varyant olup olmayacağı merak ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde peş peşe görülen Omicron nedeniyle uçuşlar peş peşe durdurulmaya başlandı.

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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

NET KANIT YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor." denildi.

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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

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Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.