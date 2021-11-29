Omicron belirtileri nelerdir? Omicron özelliği nedir? Omicron varyantı Türkiye’de var mı?

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.