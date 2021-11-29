HaberlerGaleriCHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit
CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yine metrobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Altunizade metrobüse uzanan kuyruk, durağın dışından yol kenarına kadar taştı. Neredeyse haftanın her günü yaşanan bu durum İstanbulluları çileden çıkardı. Vatandaşlar şikayetlerini İBB'ye iletse de belediye 3 yıldır herhangi bir çözüm bulamadı.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:42Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:46