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Haberler Galeri CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

CHP'li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yine metrobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Altunizade metrobüse uzanan kuyruk, durağın dışından yol kenarına kadar taştı. Neredeyse haftanın her günü yaşanan bu durum İstanbulluları çileden çıkardı. Vatandaşlar şikayetlerini İBB'ye iletse de belediye 3 yıldır herhangi bir çözüm bulamadı.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:46
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CHP’li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Altunizade metrobüs durağı bir kez daha kilitlendi. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yoğunluk nedeniyle uzun süre metrobüse ulaşamadı.

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CHP’li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Kuyruk, durağın dışına yol kenarlarına kadar taştı. Sık sık yaşanan bu soruna çözüm üretemeyen İBB'ye, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla seferlerin artırılması çağrısında bulundu.

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CHP’li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah bir kez daha insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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CHP’li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Kuyruk, metrobüse binilen alandan üst geçit üstüne hatta yola kadar taştı. Saniyeler içinde varılan metrobüse, yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atamaz hale gelen İstanbullular dakikalar sonra ulaşabildi.

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CHP’li İBB çözüm bulamıyor İstanbullular her gün aynı çileyi çekiyor! Altunizade metrobüs durağı yine kilit

Sosyal medya hesaplarından onlarca fotoğraf paylaşan vatandaşlar, sık sık karşılaşılan bu soruna bir türlü çözüm üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, seferleri daha sık hale getirmesi yönünde çağrıda bulundu.