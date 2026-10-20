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Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) geçiyor. Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde artık iki sınav sorusunu öğretmenler belirleyecek, geriye kalan sorular ise Bakanlığın soru havuzundan gelecek. Sistem bu yıl birinci dönem birinci yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 1

Okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacak sistemle sınav planlamasından soru hazırlamaya, değerlendirmeden öğrenci, sınıf ve şube bazında analizlere kadar uzanan bütüncül bir ölçme ve değerlendirme süreci yürütülecek.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 2

Sistemle öğretmenlerin sınav hazırlama süreçlerinin desteklenmesi, farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmış beceri temelli açık uçlu sorulara erişimin sağlanması ve okul geneli ortak yazılı sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 3

SORU HAVUZUNA YAKLAŞIK 8 BİN SORU AKTARILACAK

Soru havuzunu geliştirme çalışmaları kapsamında, birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi hedefleniyor. Sınavlar, konu soru dağılım tablolarında yer alan ve alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenen senaryolara göre hazırlanacak. Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı öğretmenler tarafından hazırlanacak, diğer sorular sistemdeki soru havuzundan seçilecek. Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenler tarafından belirlenecek. Soru havuzundaki sorular, sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 4

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİ İZLENECEK

Sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılarak öğrenme çıktılarına ilişkin geri bildirim sağlanacak. Öğretmenler, öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduklarını ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını görebilecek.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 5

Öğrenciler de yalnızca sınavdan aldıkları toplam puanı değil, öğrenme çıktıları temelinde güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları görebilecek. Ayrıca öğrencilerin aynı ders kapsamında farklı zamanlarda girdikleri sınav sonuçlarının karşılaştırılmasıyla akademik gelişimlerinin zaman içerisindeki değişimi izlenebilecek.

Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak? 6

KRİTİK TARİH: 26 EKİM

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin kullanımına ilişkin bilgilendirme ve eğitimler 19-23 Ekim'de tamamlanacak. Öğretmenler, 26 Ekim'e kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları gerçekleştirebilecek. Bu tarihten itibaren ise okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları, yayımlanan uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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