A Haber ekipleri felaketi anbean yerinden takip ederek detayları sahadan aktardı. Afet bölgesinde suyun akıntısına dikkat çeken A Haber muhabiri Kadir Mercan "Bakın artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte buradaki yaşanan afeti görmek oldukça mümkün. Bizlere de uyarılar yapılıyor, akıntının çok fazla kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Akıntının ne derece şiddetli olduğunu kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer anbean ekranlara getiriyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

Megakentteki ağır bilançoya değinen A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da "Gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini artıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların ağır bilançosunu ekranlara taşıyoruz. Bazen konuşmaktan ziyade görüntüyle buradaki olumsuzluk çok daha net anlatılabiliyor" ifadelerini kullandı.