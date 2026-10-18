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ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Megakent İstanbul, her şiddetli yağışın ardından aynı kabusu yaşamaya devam ediyor. Gökyüzü karardığında caddeler sele, alt geçitler ve sokaklar ise akıntıya teslim oluyor. 1961 yılından günümüze uzanan sel felaketleri, betonlaşan vadiler, yatağı daraltılan veya üzeri kapatılan dereler ve yetersiz altyapı gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. A Haber arşivleri açtı ve geçmişten bugüne değişmeyen ihmalleri ve doğanın su hafızasını acı bir bilançoyla ortaya koydu.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 1

İstanbul'da sel felaketi sonrası sokaklar göle döndü, dereler taştı, canlar gitti. Peki, İstanbul neden her büyük yağmurda aynı kabusu yaşıyor?

1961'den günümüze uzanan sel felaketleri, üzeri kapatılan dereler, betonlaşan vadiler ve cevap bekleyen sorular... A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin arşivleri açtı.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 2

Tarihi boyunca medeniyetlere başkentlik yapan mega kent, aşırı yağışlar karşısında çaresiz kalıyor.

İSTANBUL'U YAĞMUR MU VURUYOR, YOKSA İHMAL Mİ?

Şiddetli yağışın ardından kentin birçok noktasında hayat felç olurken resmi makamlara binlerce ihbar ulaştı; yüzlerce su baskını ve mahsur kalma olayı meydana geldi.

Beykoz'da metrekareye 225,8 kilogram, Eyüpsultan'da 182,1 kilogram ve Sarıyer'de 174,4 kilogram yağış kaydedildi.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 3

A Haber ekipleri felaketi anbean yerinden takip ederek detayları sahadan aktardı. Afet bölgesinde suyun akıntısına dikkat çeken A Haber muhabiri Kadir Mercan "Bakın artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte buradaki yaşanan afeti görmek oldukça mümkün. Bizlere de uyarılar yapılıyor, akıntının çok fazla kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Akıntının ne derece şiddetli olduğunu kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer anbean ekranlara getiriyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

Megakentteki ağır bilançoya değinen A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da "Gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini artıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların ağır bilançosunu ekranlara taşıyoruz. Bazen konuşmaktan ziyade görüntüyle buradaki olumsuzluk çok daha net anlatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 4

AYAZAĞA'DA DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Sarıyer Ayazağa'da derenin taşması sonucu cadde adeta nehre döndü, onlarca araç sel sularına kapılarak üst üste yığıldı. Hasarın boyutunu yerinde aktaran muhabir, "Atatürk Caddesi üzerindeyiz, Derbent Yolu üzerindeyiz ve burada gerçekten ağır bir hasar var. Nerede adım atsanız selin izini, yağışın izlerini görebiliyorsunuz. Ayazağa Spor Tesisi'nin önündeyiz ve tesisin yanındaki derenin taşmasıyla birlikte çok sayıda araç sürüklendi ve sel sularına kapıldı. Araçlar adeta üst üste yığılmış durumda" dedi.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 5

İSTANBUL'UN SU HAFIZASI: 2009 VE 2017 FELAKETLERİ
İstanbul'un yaşadığı felaketlerin temelinde yalnızca aşırı yağış değil, plansız kentleşme ve derelerin hafızasının yok sayılması yatıyor.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 6

Eylül 2009'da Ayamama Deresi'nin taşmasıyla İkitelli tır garajı ve çevre bölgeler göle dönmüş, İstanbul ve Tekirdağ genelinde 31 can kaybı yaşanmıştı.

2009 felaketi; dere yataklarına yakın yapılaşmanın, taşkın alanlarının imara açılmasının ve altyapı yetersizliğinin faturasını en ağır şekilde ödetti.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 7

Benzer bir kabus 2017 yılında da tekrarlandı. 27 Temmuz 2017'deki sağanak, dolu ve fırtına kenti felç ederken; 28 Eylül 2017'de Sarıyer Kireçburnu'nda metrekareye 128,9 kilogram yağış düştü.

Su birikintileri ulaşımı kilitledi, devrilen ağaçlar ve uçan çatılar geride büyük bir yıkım bıraktı.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 8

DERELERİ HARİTADAN SİLMEK, DOĞADAKİ VARLIĞINI BİTİRMİYOR
Ayamama, Kâğıthane, Alibeyköy ve Kurbağalıdere gibi kentin doğal tahliye koridorlarının betonlaşması felaketlere davetiye çıkarıyor.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 9

Bir dereyi haritadan silmek, üzerini kapatıp yol geçirmek veya yanına gökdelenler inşa etmek, suyun binlerce yıllık yatağını unutmasını sağlamıyor.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 10

Normal koşullarda yatağında akan su, aşırı yağış anında genişleyeceği doğal alanları bulamayınca enerjisini sokaklara, alt geçitlere ve binalara yöneltiyor.

ANALİZ | Bir felaket yüzlerce soru! İstanbul'u yağmur mu vurdu ihmal mi? Tarihten bugüne bitmeyen sel kabusu 11

İstanbul'un geleceğinin, geçmişin uyarılarını dikkate almaktan ve suyun doğal koridorlarına saygı gösteren bir kent planlamasını hayata geçirmekten geçtiği bir kez daha acı bir şekilde tescillendi.

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