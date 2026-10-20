Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası”

Kış aylarında eksi 35 dereceyi gören Erzurum'da, toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için yüzlerce mezar yeri hazır edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuklar etkisini artırmadan önce yüzlerce mezar yerini hazırladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 dereceye, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor.

Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörlerden de yararlanılıyor. Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.

Kışa hazırlık için 500 mezar hazırladıklarını ifade eden Serhat Çinici, "Erzurum'un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre." dedi.

"GİDECEĞİMİZ YER BURASI" Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukların yaşandığını ifade eden Abdulbasit Yayla ise "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Devamı gelecek."