-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kış aylarında eksi 35 dereceyi gören Erzurum'da, toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için yüzlerce mezar yeri hazır edildi.

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 1

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuklar etkisini artırmadan önce yüzlerce mezar yerini hazırladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 dereceye, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor.

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 2

Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörlerden de yararlanılıyor. Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 3

Kışa hazırlık için 500 mezar hazırladıklarını ifade eden Serhat Çinici, "Erzurum'un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre." dedi.

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 4

"GİDECEĞİMİZ YER BURASI"

Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukların yaşandığını ifade eden Abdulbasit Yayla ise "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Devamı gelecek."

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 5

"Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Tabii ki gideceğimiz yer burası. Bundan kaçış yok. Erzurum zaten en soğuk memleketlerden biri. Şu anda kış hazırlığı yapıyoruz. Geleceğimiz yer burası. Allah izin verirse hazırlıklarımız devam edecek."

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 6

"Burada iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ve tek kişilik mezarlar var. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Burası kış memleketi. Kar, tipi, boran oluyor. İleride sıkıntı çekmemek için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Şu anda işe başlamışız."

Kentte 500 mezar yan yana kazıldı! Sebebini duyanlar şaşırıp kalıyor: “Gideceğimiz yer burası” 7

"Tabii ki gerçek evimiz burası, gerçek yerimiz burası. Allah bizi iyi etsin. Mal, mülk, hepsi burası için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DONDURUCU SOĞUKLAR GELMEDEN MEZARLAR KAZILIYOR!
Önceki Galeri
Anadolu’nun tarihine ışık tutacak keşif: 4 ayrı kültür tabakası bulundu
Anadolu’nun tarihine ışık tutacak keşif: 4 ayrı kültür tabakası bulundu
Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak?
Sonraki Galeri
Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem! Bu dönem 1. yazılılar ile başlıyor: "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" nasıl uygulanacak?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin