12 Şubat 2023, Pazar
Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
"Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında okullar 10 ilde 1 Mart tarihine kadar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda devamsızlık sayılıp sayılmayacağına yönelik beklenen açıklamayı yaptı. Peki, okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:53
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