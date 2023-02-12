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Haberler Galeri Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

"Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında okullar 10 ilde 1 Mart tarihine kadar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda devamsızlık sayılıp sayılmayacağına yönelik beklenen açıklamayı yaptı. Peki, okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:53
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Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

"Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Peki, okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

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Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

HANGİ İLLERDE DEVAMSIZLIK KALKTI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.

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Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay depremden etkilendi. Bu illerimizde OHAL ilan edildi ve eğitim öğretime ara verildi. Depremin etkilendiği 10 ildeki okullarda devam şartı aranmayacak.

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Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...

LGS VE YKS'DE HANGİ KONULARDAN SORU SORULMAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.