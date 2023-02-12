"Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Peki, okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...