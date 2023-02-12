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Haberler Galeri İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

İkili eğitim sistemi nedir, nasıl uygulanır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini kısa sürede giderebilmek amacıyla eğitimden ekonomiye pek çok alanda düzenlemeler yapılıyor. Peki ikili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 17:19
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İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından öğrenciler mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Açıklamanın ardından öğrenciler ikili eğitim sistemi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki ikili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor? Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde öğrencilerin ikili eğitime geçeceğini açıkladı. Bakan Özer şu şekilde konuştu:

"20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

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İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz. Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.

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İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız."

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İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

İKİLİ EĞİTİM NEDİR?

İkili eğitim sistemi okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim demektir.