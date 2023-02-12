İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?

İkili eğitim sistemi nedir, nasıl uygulanır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini kısa sürede giderebilmek amacıyla eğitimden ekonomiye pek çok alanda düzenlemeler yapılıyor. Peki ikili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?