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Haberler Galeri EMNİYET'E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

EMNİYET'E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

10 bin polis memuru alımı müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin yeni polis alınacak. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler polis alımı şartlarına çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:57
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EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni polis alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Bu kapsamda EGM'ye 10 bin kişilik polis memuru kadrosu açıldı. Polis olabilme hayaliyle bekleyişte olanlara yapılan müjdeli açıklamanın ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

10 BİN POLİS ALIMI KADRO DAĞILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1.000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru alınacak.

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EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

POLİS ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 bin polis memuru alımı hakkında kararın yayımlanması sonrası gözler ilana çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda başvuru tarihleri de netlik kazanacak.

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EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

POLİS ALIMLARI NASIL YAPILIYOR?

KPSS'den yeterli puanı alan polis memuru adayları, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan geçiyor. Bu aşamaları başarı ile geçen adaylar, 6 ay sürecek olan POMEM eğitimlerine başlıyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapılıyor.

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EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

POLİS ALIMI GENEL ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak.

* Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

* Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.