28 Ocak 2023, Cumartesi
EMNİYET'E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
10 bin polis memuru alımı müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin yeni polis alınacak. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler polis alımı şartlarına çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:57
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