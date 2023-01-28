EMNİYET’E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni polis alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Bu kapsamda EGM'ye 10 bin kişilik polis memuru kadrosu açıldı. Polis olabilme hayaliyle bekleyişte olanlara yapılan müjdeli açıklamanın ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, 2023 polis alımı başvuru ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte kadro dağılımı ve şartlar...