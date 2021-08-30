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Haberler Galeri KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar KPSS maratonunu geride bıraktı ve KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren sonuçlar için ÖSYM tarih verdi. İşte, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 00:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 00:22
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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar KPSS maratonunu geride bıraktı ve KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren sonuçlar için ÖSYM tarih verdi. İşte, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) bağlantıda sunulmuştur.

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.