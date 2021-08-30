KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar KPSS maratonunu geride bıraktı ve KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren sonuçlar için ÖSYM tarih verdi. İşte, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 KPSS sonuç tarihi duyuruldu mu?