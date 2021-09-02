02 Eylül 2021, Perşembe
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla TYP 13.238 personel alımı yapılacak. Çeşitli pozisyonlar için yapılan alımlar için başvurular 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Geçtiğimiz yapılan alımların ardından bu sene yapılacak alımlar için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyordu. İşte, Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 02.09.2021 18:00
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Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
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- 11
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
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- 11
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
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- 11
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
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- 11
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?