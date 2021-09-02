Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar için yapılan alımlar iş arayışında olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçici olarak bütçesine destek olmak isteyenler İŞKUR tarafından yayınlanan iş imkanları ile imkan bulabiliyor. İşte, okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?