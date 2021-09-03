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Haberler Galeri DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri, en az düz lise mezunu olan 2 bin 5 personel alımı yapacak. Başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2021 00:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 00:39
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DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yayınlanan Devlet Su İşleri personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar, yapılacak kura çekimi sonrası bilgilendirilecek. Başvuran on binlerce aday arasından 2 bin 5 personel alımı yapacak. İşte, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak.

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DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

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DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.