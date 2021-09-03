DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri, en az düz lise mezunu olan 2 bin 5 personel alımı yapacak. Başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,