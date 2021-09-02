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Haberler Galeri MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB tarafından son dakika olarak yapılan açıklamaya göre; Kara, Deniz ve HAva Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli er alımı yapacaktır. Açıklamanın ardından sözleşmeli er olmak isteyenler başvuruların nereden yapılacağını ve şartların detayları merak ediliyor. İşte, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021 17:47
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MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri bünyesine sözleşmeli er alımı yapılacağı açıklandı. Açıklanan birimlere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MSB Kara, Deniz ve HAva Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözşlemeli er alımı yapacaktır. MSB tarafından konuyla ilgili geniş açıklamayı haberimizde bulabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

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MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

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MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

1. GENEL HUSUSLAR:

a. 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.

b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

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MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ç. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

d. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

e. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.