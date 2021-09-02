MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

MSB Kara, Deniz ve HAva Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözşlemeli er alımı yapacaktır. MSB tarafından konuyla ilgili geniş açıklamayı haberimizde bulabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),