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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 2 Kasım'da yüz yüze eğitim başlayacak! MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? 2 Kasım'da yüz yüze eğitim başlayacak! MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan," 2 Kasım Pazartesi günü 5. ve 9. sınıflarında okullarında yüz yüze eğitime başlayacak" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler açılmayan 6,7 ve 10,11 sınıfların son durumuna çevrildi. Veliler ve öğrenciler diğer kademedeki sınıflar için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 18:59
MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 12 Ekim tarihinde ise 8. ve 12. sınıflar için ders zili çalmıştı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İşte, MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB SON DAKİKA ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? 6,7 VE 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağını ifade etti.
12 Ekim'de 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. 6,7 ve 10, 11. sınıflar için henüz resmi açıklama yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
ORTAOKUL 5 VE LİSE 9'UNCU SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü koronavirüs salgını ile ilgili yapılan değerlendirmelere ve alınan yeni kararlara ayırdı. Erdoğan kararları şöyle açıkladı:
"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikler ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz.
Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."