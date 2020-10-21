MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 12 Ekim tarihinde ise 8. ve 12. sınıflar için ders zili çalmıştı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İşte, MEB son dakika ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 6,7 ve 10, 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...