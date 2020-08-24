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Haberler Galeri Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi kapsamında binlerce öğrenci yerleştikleri okullardan farklı okula geçmek için 2. nakil işlemi tercihlerini yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercih sonuçları öğrencilere duyuruldu. LGS 2. nakilde istediğini alamayan öğrenciler 3. nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 18:40
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Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri sonrasında yerleştikleri okuldan naklini isteyen öğrencilere son dakika açıklaması geldi. 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih sonuçları açıklandı. Sonrasında 3. nakil işlemlerinin yapılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

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Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 3. TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek…

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Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır.

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Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

Öte yandan, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.