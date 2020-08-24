Liseye yerleşemeyenler ne yapacak? LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı?

LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi kapsamında binlerce öğrenci yerleştikleri okullardan farklı okula geçmek için 2. nakil işlemi tercihlerini yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tercih sonuçları öğrencilere duyuruldu. LGS 2. nakilde istediğini alamayan öğrenciler 3. nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, LGS 3. nakil tercihleri alınacak mı, ne zaman? MEB 2020 LGS 4. tercihler olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 18:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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