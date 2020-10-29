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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı Ekim ayının sonlarında geldiğimiz dönemde gündemdeki sıcaklığını koruyor. Öğrenciler ve veliler 6,7,10 ve 11. sınıflar hakkında alınacak kararı yakından takip ediyor. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için 3. aşamada olduklarını, yakın zamanda 4 ve 5. aşamalar için hazırlık yapıldığını vurguladı. 23 Kasım'a kadar son açıklamanın gelmesi bekleniyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2020 20:46Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 20:55
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?