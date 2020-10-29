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Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı Ekim ayının sonlarında geldiğimiz dönemde gündemdeki sıcaklığını koruyor. Öğrenciler ve veliler 6,7,10 ve 11. sınıflar hakkında alınacak kararı yakından takip ediyor. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması için 3. aşamada olduklarını, yakın zamanda 4 ve 5. aşamalar için hazırlık yapıldığını vurguladı. 23 Kasım'a kadar son açıklamanın gelmesi bekleniyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Giriş Tarihi: 29.10.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 20:55
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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yüz yüze eğitim aşamalarında sona gelindi. MEB tarafından alınan kararlara göre, 21 Eylül'de anaokulu ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. 5 Ekim'de uygulamalı liseler açılırken, daha sonra 12 Ekim'de ilkokulun tüm sınıflarıyla beraber sınav senesi olan 8. ve 12. sınıfların açılmasına karar verildi. Son olarak ise Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 5. ve 9. sınıfların açılmasına karar verildi. İşte, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?

6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım'da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.

Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.