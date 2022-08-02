EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, EYT'de hangi formülün uygulanacağı merak ediliyor. EYT düzenlemesinin 2023 Ocak ayına kadar Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, EYT'de hangi formüller masada? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? İşte son gelişmeler...