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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, EYT'de hangi formülün uygulanacağı merak ediliyor. EYT düzenlemesinin 2023 Ocak ayına kadar Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, EYT'de hangi formüller masada? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:59
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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken prim eksiği olanların kapsama girip girmeyeceği de merak ediliyor. Bu noktada primi eksik olanların EYT'li olabilmek için 6 konuda çözüm imkanları bulunuyor.

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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor.

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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

8 Eylül 1999'da çıkartılan yaşa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.

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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'li olanlar emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

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EYT’de 6 maddede çözüm! Primler nasıl tamamlanacak?

1-ON YILLIK 3600 GÜN PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK:

Mevzuatımıza göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 1 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor.