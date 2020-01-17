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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu ve tatil heyecanını yaşamaya başladı. Sömestr döneminde öğrenciler hem tatilin tadını çıkaracak hem de dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatilinin ne zaman biteceğini öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler 2020 MEB takvimi hakkında araştırma yapıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve 2020 MEB takvimi!

Giriş Tarihi: 17.01.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 21:09
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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil Sömestr ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci için ders zili son kez çaldı ve öğrenciler karnelerine kavuştu. Karne alan öğrenciler şimdiden tatilin tadını çıkarmaya başladı. Birçok vatandaş, sömestr tatilini de fırsat bilerek şehir dışına seyahat planladı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB takvimine göre okulların ne zaman tatil olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte, MEB'in açıkladığı tatil günleri!

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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil Sömestr ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihlerini kapsayacak. 3 Şubat 2020 tarihinde ikinci dönem başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil Sömestr ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak. Ardından yine bu yıl ilk kez öğrenciler yaz tatilini 2 hafta daha az yapacaklar.

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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil Sömestr ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

MEB 2020 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapıldı. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil Sömestr ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam etti.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.