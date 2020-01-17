Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci için ders zili son kez çaldı ve öğrenciler karnelerine kavuştu. Karne alan öğrenciler şimdiden tatilin tadını çıkarmaya başladı. Birçok vatandaş, sömestr tatilini de fırsat bilerek şehir dışına seyahat planladı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 2020 MEB takvimine göre okulların ne zaman tatil olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte, MEB'in açıkladığı tatil günleri!