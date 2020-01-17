Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu ve tatil heyecanını yaşamaya başladı. Sömestr döneminde öğrenciler hem tatilin tadını çıkaracak hem de dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatilinin ne zaman biteceğini öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler 2020 MEB takvimi hakkında araştırma yapıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı ve 2020 MEB takvimi!
Giriş Tarihi: 17.01.2020 21:08Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 21:09