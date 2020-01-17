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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
Yeni yargı paketi Meclis'e gelmek için gün sayıyor. Binlerce vatandaş genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketi maddeleri birçok köklü değişikliği içeriyor. Mahkum yakınlarının beklediği genel af ve ceza indirimi düzenlemelerinde sona gelindi. 5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Peki, yeni yargı paketi maddeleri nelerdir? 2020'de genel af çıkacak mı? Düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme kapsamında evde infaz ve gece infaz gibi değişiklikler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 17.01.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 18:42
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?