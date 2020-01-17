1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Yeni yargı paketinde neler var? 2020 genel af çıkacak mı sorusu binlerce mahkum yakını tarafından sorgulanıyor. Ceza indirimi çıkacak mı? Genel af ve ceza indiriminde son durum yoğun şekilde sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın da yeşil ışık yaktığı yeni yargı düzenlemesinin birkaç hafta içerisinde TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Yeni pakette birçok köklü değişiklik öngörülüyor. Evde infaz, gece infaz gibi alternatif ceza infaz sistemleri yer alırken 1 ay hapis cezası alan bir kişi bile hapis yatacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler kapsam dışı olacak.