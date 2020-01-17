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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Yeni yargı paketi Meclis'e gelmek için gün sayıyor. Binlerce vatandaş genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketi maddeleri birçok köklü değişikliği içeriyor. Mahkum yakınlarının beklediği genel af ve ceza indirimi düzenlemelerinde sona gelindi. 5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak. Peki, yeni yargı paketi maddeleri nelerdir? 2020'de genel af çıkacak mı? Düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme kapsamında evde infaz ve gece infaz gibi değişiklikler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 18:42
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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Yeni yargı paketinde neler var? 2020 genel af çıkacak mı sorusu binlerce mahkum yakını tarafından sorgulanıyor. Ceza indirimi çıkacak mı? Genel af ve ceza indiriminde son durum yoğun şekilde sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın da yeşil ışık yaktığı yeni yargı düzenlemesinin birkaç hafta içerisinde TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Yeni pakette birçok köklü değişiklik öngörülüyor. Evde infaz, gece infaz gibi alternatif ceza infaz sistemleri yer alırken 1 ay hapis cezası alan bir kişi bile hapis yatacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler kapsam dışı olacak.

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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Yeni sistemde ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Habertürk'ün haberine göre, yeni düzenleme ile kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. Buna göre, erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 ay dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor.

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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu. Çünkü 18 ay cezanın infazı yani 2/3'ü 1 yıl olarak hesaplanıyordu. Bu sürede denetimli serbestlik kapsamına girdiği için bu kişiler cezaevine hiç girmiyordu.

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1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?

Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak.