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Başkan Erdoğan'ın önderlik ettiği eserler Twitter'da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı onlarca eser sosyal medyada gündem oldu. #BirErdoğanEseriYaz hashtag'ine 20 binden fazla paylaşım yapılırken eserler tek tek sıralandı. Sosyal medya kullanıcıları Başkan Erdoğan'ın tarihi projelerine övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 10:21
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Başkan Erdoğan’ın önderlik ettiği eserler Twitter’da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sayısız eser sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın projeleri #BirErdoğanEseriYaz hashtag'inde paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın önderlik ettiği eserler Twitter’da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı.

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Başkan Erdoğan’ın önderlik ettiği eserler Twitter’da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

Paylaşımda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler verildi.

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Başkan Erdoğan’ın önderlik ettiği eserler Twitter’da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

Sosyal medya kullanıcıları da Twitter'dan #BirErdoğanEseriYaz hashtag'i başlattı. 20 binden fazla paylaşımın yapıldığı Twitter'da Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırıldı.

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Başkan Erdoğan’ın önderlik ettiği eserler Twitter’da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı

İşte Twitter'daki #BirErdoğanEseriYaz hashtag'inde yapılan bazı paylaşımlar...