HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan'ın önderlik ettiği eserler Twitter'da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı
Başkan Erdoğan'ın önderlik ettiği eserler Twitter'da gündem oldu! On binlerce destek paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı onlarca eser sosyal medyada gündem oldu. #BirErdoğanEseriYaz hashtag'ine 20 binden fazla paylaşım yapılırken eserler tek tek sıralandı. Sosyal medya kullanıcıları Başkan Erdoğan'ın tarihi projelerine övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:21Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 10:21