31 Aralık 2021, Cuma
2021'de Türkiye'de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar
Bugün itibariyle 1 yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılında tüm dünyayı saran koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik yapılan hamleler, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, Ege'de çıkan orman yangınları, ülkenin kuzeyinde sel felaketleri ve daha niceleri… 2021'de neler oldu? İşte 2021 yılında Türkiye'de yaşanan çarpıcı olaylar…
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:26
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