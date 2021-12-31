31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2021'de Türkiye'de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

2021'de Türkiye'de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

Bugün itibariyle 1 yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılında tüm dünyayı saran koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik yapılan hamleler, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, Ege'de çıkan orman yangınları, ülkenin kuzeyinde sel felaketleri ve daha niceleri… 2021'de neler oldu? İşte 2021 yılında Türkiye'de yaşanan çarpıcı olaylar…

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:26
  • 1
  • 24
2021’de Türkiye’de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA AŞILAMA BAŞLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesinni ardındanaşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının dikkat çeken olayları arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide koronavirüsn İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
2021’de Türkiye’de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.

  • 3
  • 24
2021’de Türkiye’de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

GARA'DA 13 ŞEHİT VERDİK

Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

  • 4
  • 24
2021’de Türkiye’de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.

  • 5
  • 24
2021’de Türkiye’de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

DOĞAN CÜCELOĞLU, HÜNER COŞKUNER VE KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.