2021'de Türkiye'de neler yaşandı? İşte 2021’e damga vuran olaylar

Bugün itibariyle 1 yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılında tüm dünyayı saran koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik yapılan hamleler, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, Ege'de çıkan orman yangınları, ülkenin kuzeyinde sel felaketleri ve daha niceleri… 2021'de neler oldu? İşte 2021 yılında Türkiye'de yaşanan çarpıcı olaylar…