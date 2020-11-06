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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Okullar için flaş duyuru! Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için karar alındı mı? İşte detaylar... Okullar için flaş duyuru! Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için karar alındı mı? İşte detaylar...
Okullar ne zaman açılacak? Birçok sınıfın kademeli olarak okullarına dönmesinin ardından diğer sınıflar için alınacak kararlar merak ediliyor. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitim kararının alınmasının ardından gözler 6,7,10 ve 11. sınıflar için verilecek son karara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kademeli olarak okullara dönüşün sağlandığını ve 3. aşamada olduklarını dile getirdi. Veliler ve öğrenciler okulların tüm sınıflara ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, 6,7,10 ve 11. sınıflar için karar alındı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 23:17
Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için karar alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kademeli olarak okullara dönüşün başlamasının ardından gözler açılmayan diğer sınıflar için alınacak karara çevrildi. Kasım ayına geldiğimiz dönemde öğrenciler kendileri için çalışma olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, Okullar ne zaman açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar için karar alındı mı? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DİĞER SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili şunları söyledi;
Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar.
Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80'leri aşan bir katılım var."
MEB OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını döneminde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını belirledi. Köy okullarının bulunduğu, haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda sınavlar, salgından önce olduğu gibi yapılacak. Haftada 2 gün yüz yüze eğitimle veya tamamen uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler, okul ortamında sınava alınacak.