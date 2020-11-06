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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Öğrencilerin gözü kulağı orada... KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Öğrencilerin gözü kulağı orada...
KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? Üniversitelerin başlaması için günleri sayan öğrenciler diğer yandan KYK başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Yükseköğretim öğrencileri burs başvuru sonuçlarının açıklanması için günleri sayıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere eğitimleri sürecinde verilecek burs ve kredi başvuru sonuç tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 21:54
KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından burs veya kredi hakkınından hangisini kazandığını öğrenecek. Öğrenciler ve veliler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2020-2021 burs başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilmekte olan maddi destek ile ilgili olarak başvuruda bulunan adayların KYK burs sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de başladı. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başvuru sürecinin geçtiğimiz gün sona ereceği bilinirken başvuruların 8 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi.
KYK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.