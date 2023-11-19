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Haberler Galeri Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları sonrası İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Sağanak ve sel uyarısıyla birlikte, Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren yağışlarla birlikte öğrenciler ve ailelerinin gözü kulağı Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 20 Kasım okullar tatil mi olacak, kar tatili olan iller hangileri? İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 13:10
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Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

"Pazartesi okullar tatil mi olacak, hangi illerde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, fırtına ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle şehirde beyaz bir örtü oluşurken, diğer illerde de benzer durumlar yaşandı. İşte, okulların tatil durumu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

İSTANBUL'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ!

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle bazı ilçelerde etkisini sürdürdü.

Çatalca'da saat 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı, TEM otoyolunun bir kısmını ve yol kenarındaki yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı gözlendi. Ümraniye'de ana yollarda kar, beyaz bir örtü oluşturarak günlük hayatı etkiledi.

Yağış, aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının, özellikle yüksek kesimlerde karayollarını ve yerleşim alanlarını beyaz bir örtüyle kapladığı gözlemleniyor. Vatandaşlar, kar yağışının neden olduğu olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

20 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren yağışlar sonrası okulların tatil durumu merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayınladığı ara tatil takvimine göre, öğrencilerin ilk ara tatilinin 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona ereceğini duyurmuştu.

Cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin tatil günü 9 güne çıkmıştı.

Ancak henüz 20 Kasım Pazartesi günü için "Okullar tatil" açıklaması yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz..

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Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma tamamlanacak.

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Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.