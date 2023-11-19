19 Kasım 2023, Pazar
Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...
"Yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları sonrası İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Sağanak ve sel uyarısıyla birlikte, Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren yağışlarla birlikte öğrenciler ve ailelerinin gözü kulağı Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 20 Kasım okullar tatil mi olacak, kar tatili olan iller hangileri? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 13:10
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