Okullar hangi illerde tatil olacak? İstanbul, Ankara yarın okullar tatil mi son dakika? İzmir, Sakarya, Konya, Şanlıurfa! Valilik açıklamaları...

İSTANBUL'A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ!

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle bazı ilçelerde etkisini sürdürdü.

Çatalca'da saat 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı, TEM otoyolunun bir kısmını ve yol kenarındaki yeşil alanları beyaz bir örtüyle kapladı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı gözlendi. Ümraniye'de ana yollarda kar, beyaz bir örtü oluşturarak günlük hayatı etkiledi.

Yağış, aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının, özellikle yüksek kesimlerde karayollarını ve yerleşim alanlarını beyaz bir örtüyle kapladığı gözlemleniyor. Vatandaşlar, kar yağışının neden olduğu olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.