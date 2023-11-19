Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail'in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak El Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail tankını imha etti. Dr. Kemal Olçar ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.