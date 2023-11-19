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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail'in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak El Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail tankını imha etti. Dr. Kemal Olçar ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:55
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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail’in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

El Kassam Tugayları Gazze'deki İsrail tankını imha etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail’in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

Eliyle tanka patlayıcı yerleştirdi.

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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail’in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler

Cephe hattından gelen sıcak görüntüleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail’in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler
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Eliyle tanka patlayıcı yerleştirip katil İsrail’in tankını böyle imha etti! Cephe hattından sıcak görüntüler