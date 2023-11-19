19 Kasım 2023, Pazar
ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?
ALES puan hesaplama ekranı 2023! "ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Bugün (19 Kasım Pazar), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3. oturumu gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın ardından puan hesaplaması ile ilgili detayları araştırırken, özellikle yanlış ve doğru soru sayılarının etkilerini merak ediyor. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES/3 puan hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:30
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