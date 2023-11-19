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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES puan hesaplama ekranı 2023! "ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Bugün (19 Kasım Pazar), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3. oturumu gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın ardından puan hesaplaması ile ilgili detayları araştırırken, özellikle yanlış ve doğru soru sayılarının etkilerini merak ediyor. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES/3 puan hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:30
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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES, akademik hayata yönelmek ve eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar için büyük bir öneme sahip. Özellikle sınav öncesi ve sonrasında adaylar, ALES'te yanlış cevapların doğruyu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. İşte, ALES 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusunun cevabı...

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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak. Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarına T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından ulaşabilecekler.

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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/3) 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

Sınavda adaylara toplam 100 soru için 150 dakika süre veriliyor. ALES'e katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularını çözerek ALES net hesaplaması yapabilecekler.

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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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ALES PUAN HESAPLAMA 2023: ALES/3 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.