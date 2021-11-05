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Haberler Galeri Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

Okullar 9 gün tatil mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tarafından tatil takvimi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak 9 gün tatil için süreç merak ediliyordu. Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil tarihi, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı, bu hafta mı sorularıyla araştırılıyor. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 00:11
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Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olacağı tarihi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından binlerce öğrencinin merakla beklediği takvim belli oldu. Eylül ayında başlayan eğitim hız kesmeden devam ederken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı yoksa bu hafta mı?" sorusu yer alıyor. İşte, okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

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Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HAFTAYA TATİL Mİ?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Böylece öğrenciler önümüzdeki hafta dersleri tamamladıktan sonra 9 gün tatil yapacak.

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Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

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Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.