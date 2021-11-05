06 Kasım 2021, Cumartesi
Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...
Okullar 9 gün tatil mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tarafından tatil takvimi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak 9 gün tatil için süreç merak ediliyordu. Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil tarihi, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı, bu hafta mı sorularıyla araştırılıyor. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 00:11
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