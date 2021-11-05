Okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olacağı tarihi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından binlerce öğrencinin merakla beklediği takvim belli oldu. Eylül ayında başlayan eğitim hız kesmeden devam ederken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı yoksa bu hafta mı?" sorusu yer alıyor. İşte, okullar 9 gün tatil mi? Okullar son dakika kapanıyor mu? MEB son dakika açıklaması...