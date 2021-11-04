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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından personel alımı yapılacağının müjdesi geldi. Bakan Koca, tarih bilgisini paylaşmadığı açıklamada "Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi. Personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 18:49
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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı için Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre yapılacak alımların detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, tarih bilgisini paylaşmadığı açıklamada "Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi. İşte, Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamada bulundu.

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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

*Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız.

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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

*Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.

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Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...

ÇALIŞMA SÜRELERİ İNSANİ KOŞULLARDA SÜRDÜRÜLECEK

*Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim.