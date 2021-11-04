06 Kasım 2021, Cumartesi
Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı! Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! KPSS sınav sonuçlarına göre...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından personel alımı yapılacağının müjdesi geldi. Bakan Koca, tarih bilgisini paylaşmadığı açıklamada "Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi. Personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı mülakatsız personel alımı detayları...
Giriş Tarihi: 04.11.2021 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 18:49
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