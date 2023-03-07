AFAD asrın felaketinin izini sürdü! Çarpıcı rapor: En çok Çiğli kaydı

AFAD "asrın felaketi"nin izini sürdü! Çarpıcı rapor: En çok Çiğli kaydı
Türkiye'de 11 ili adeta yerle bir eden ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan "asrın felaketi" ile ilgili AFAD çarpıcı bir rapor hazırladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan depremde en çok Çiğli köyünün kayma yaşadığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.03.2023
14:30 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
14:47
Ülke tarihinde yaşanmış en yıkıcı deprem fırtınası olarak kayıtlara geçen bu iki ana şoka ait kuvvetli yer hareketi kayıtları, saha gözlemleri ve bölge halkından alınan bilgilerle göre ilk depremin Kahramanmaraş ve Hatay' da ikinci depremin ise özellikle Malatya' da daha etkin oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
6 Şubat`ta 04.17`de meydana gelen ilk deprem Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzey ucunda yer alan Narlı parçası üzerinde meydana getirmiştir. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren kırık üzerinde 16 km'lik bir hat üzerinde yüzey kırığı tanımlanmış ve 1,4-3,0m arasında değişen yanal yer değiştirmeler gözlenmiştir. Kırık üzerinde 3 m'lik maksimum yer değiştirme Narlı Çiğdemtepe arasında yolda ölçüldü.
SU BORUSU ETKİYİ GÖSTERDİ Yaklaşık 65 km uzunluğundaki parçada deprem ile ilişkili gelişen yüzey kırığı en kuzeyde Yeşilyayla Köyü'nden Çelikhan'ın yaklaşık 2 km. doğusuna kadar HGMAtlas uygulaması üzerinden takip edilebildi. K70D doğrultusunda yaklaşık 6,5 km kesintisiz izlenebilen kırığın dere ötelenmeleri gibi morfolojik izleri kullandığı anlaşıldı. Yüzey kırığı izi Çelikhan'ın güneyinde Çelikhan-Adıyaman Yolu'na kadar 4.5 km izlendi. Bu lokasyonda yolda ve pompa istasyonunun kuzeyindeki su borusunda 3 metre atım ölçüldü. Buradan itibaren K50D doğrultusunda ilerleyen kırık Balıkburun güneyinden Kurucaova Köyü'nün 2 km güneyine kadar izlendi. Kırık Cankara Köyü'nün doğusundan itibaren 4 km'lik bir hat boyunca Göksu Çayı'nın güneyindeki yamaçları kullandı. Harmanlı kuzeyinden tekrar izlenebilmeye başlayan kırık Kuvaterner yaşlı kömürleri ve havzayı KB'dan sınırlayarak sönümlendi.
Kırık Harmanlı'nın kuzeybatısında sola sıçrayarak 4 km gözlendi. Ozan Köyü'nün kuzey çıkışındaki tali yolda 2.10 m yer değiştirme ölçüldü. Gölbaşı ilçesi girişine kadar izlenemeyen kırık izi ilçenin kuzeydoğu girişinde karayolu ve tren yolunda deformasyonlara neden olmuş, kademeli sağa sıçrayarak Gölbaşı İlçesinin içini kat etmiştir. Burada 4 metre yer değiştirmeler ölçüldü. Gölbaşı çıkışından itibaren muhtemelen havzanın güney yamaçlarını takip eden iz Balkar'ın 1.5km kuzeydoğusundan itibaren belirgin bir şekilde gözlendi. Balkar girişinde akaryakıt istasyonunun arkasındaki bahçe tellerinde 4 metre sol yanal yer değiştirme ölçüldü. Balkar'ın kuzeyindeki ötelenmiş sırtların güneyinden eski izini takip eden kırık evlerin bahçe duvarlarında 4 metrelik atımlara neden oldu.