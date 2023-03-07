AFAD asrın felaketinin izini sürdü! Çarpıcı rapor: En çok Çiğli kaydı

AFAD "asrın felaketi"nin izini sürdü! Çarpıcı rapor: En çok Çiğli kaydı

Türkiye'de 11 ili adeta yerle bir eden ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan "asrın felaketi" ile ilgili AFAD çarpıcı bir rapor hazırladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan depremde en çok Çiğli köyünün kayma yaşadığı öğrenildi.