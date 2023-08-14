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Haberler Galeri YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

"YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihleri yapacak binlerce genç, geleceklerini şekillendirecek adımı atmaya hazırlanıyor. Sabırsızlıkla beklenen sonuçların açıklanmasıyla, gençlerin üniversite hayalleri gerçeğe dönüşecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 21:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 21:02
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YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, YKS tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kabul edilen adaylar, üniversitelerine kayıt yaptırma sürecine hazırlanıyor. Kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. Gençler, geleceklerini şekillendiren bu aşamada sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

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YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARININ 2022 YILINDA AÇIKLANDIĞI TARİH

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

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YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.